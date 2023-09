Natu Paulina, ex pareja de JC Rodríguez tras fin de la relación: "No fue por falta de amor"

Natu Paulina Pino confirmó el fin de su relación con Julio César Rodríguez luego de cuatro años y dio algunos detalles de cómo ocurrió.

En conversación con LUN, la esteticista e influencer indicó que se dieron "un tiempo" con el conductor de Chilevisión y que "un receso no es un quiebre definitivo".

"La verdad es que no sabemos qué pasará con el tiempo porque seguimos hablando", agregó Pino, quien aseguró que fue una decisión tomada por ambos: "Esto es tan reciente que claramente no fue por falta de amor, entonces no te podría decir que terminé definitivamente con él".

Asimismo, la esteticista no quiso detallar y que "tal vez cuando tengamos resueltos los temas podríamos hablar los dos tranquilamente".