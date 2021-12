Naya Fácil dispara contra Cecilia Bolocco: "Horrible, rasca, ordinaria"

La influencer Naya Fácil desató una polémica con la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, a quién conoció recientemente en persona, llevándose una impresión negativa.

A través de una transmisión en sus redes sociales la joven indicó que "vende una pomada la Cecilia Bolocco así por Instagram. Una vez vi su en vivo y es muy distinta a como es en persona".

La influencer hizo referencia a la reciente edición de los Giga Awards, donde tuvo oportunidad de compartir con la ex modelo. "A mí me da lo mismo que me saluden o no. Pero vi cómo era en el entorno. Con decirles que no saludó a nadie de todos los que estaban, de todos los que salieron en pantalla, no saludó a nadie", aseguró.

"La conocí en persona y es una vieja de mier... que no saluda ni siquiera a su equipo de trabajo. Es horrible. No saluda, es una horrible, rasca, ordinaria", recalcó.

Por su parte Bolocco respondió en un tono distinto y sostuvo que las palabras de Naya Fácil "me tiene sin cuidado, esa es la verdad".

"No importa, la gente que a uno lo ama es la gente que a uno le tiene que importar y con esa gente hay que procurar tener una relación linda. Esa es la única gente con la que uno tiene que entablar diálogo y no con la gente que gratuitamente y sin conocerte, incluso, puede emitir un juicio sobre ti. Nunca te dejes afectar por la opinión de otros, jamás", cerró la animadora televisiva.