Naya Fácil reculó y pagó millonaria deuda al SII: "Tuve que sacar los millones en efectivo"

Naya Fácil aseguró que ya saldó su deuda en impuestos que excedía los 100 millones de pesos y que, en un principio, se negaba a pagar al Servicio de Impuestos Internos (SII).

La conocida personalidad de internet mandó un recado en sus historias de Instagram: "Servicio de Impuestos Internos, esto va para ustedes: la contribuyente Naya Fácil ya pagó sus impuestos como debe ser y en una cuota. Para no tener deudas con ustedes".

Según explicó, tuvo "que sacar los millones en efectivo", porque el sistema estaba caído. Aunque no quiso revelar la cantidad exacta que adeudaba -debido al nuevo plan del SII para fiscalizar a "influencers"-, la semana pasada afirmó que debía más de 100 millones de pesos.

"Obviamente me dolió la guata pagar esa h... Me dolió mi bolsillo. Fue mi irresponsabilidad no hacerlo, pero ya está hecho", añadió.

Naya Fácil, cuyo nombre real es Nayadeth Neculhueque, pidió que ahora la dejen tranquila, pues ya estableció una empresa y genera boletas para constatar sus ganancias. "No me leseen más, fue por un tema de ignorancia no más, pero a mí no me gusta tener deudas, menos con la justicia", sentenció.