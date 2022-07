Naya Fácil relata su compleja e íntima vida personal: "Me alegra haber salido del mundo de la prostitución"

La influencer Naya Fácil, quien se hizo reconocida algunos años atrás por la popularización de su contenido erótico, ahondó entre temas personales y familiares, su camino de desarrollo personal y sobre la libertad de elegir el estilo de vida que ella siempre deseó.

"Y a mí me gusta lo fácil. Yo no soy como esas personas que dicen, pucha, a mí me gusta sacrificarme. Yo le digo siempre a mis seguidores: 'si a mí se me presenta una oportunidad fácil, a mí me gusta'", reveló la oriunda de Villarrica en conversación con La Cuarta.

La estrella viral aseguró que ya no se dedica a lo que la hizo ganar notoriedad al principio tras a la adicción a las drogas, específicamente al tussi, y que tras pasar por intentos de suicidio en el pasado ahora se encuentra mejor: "Me alegra haber salido del mundo de la prostitución", expresó.

Nayadeth además se refirió a la compleja relación con quienes le dieron la vida: "Para mí no existen", dijo. "Mis padres me veían como la más loca de la familia, la que no iba a lograr nada", relató y aseguró nunca tuvo una comunicación fluida con ellos.

Asimismo, quien comenzó en su adolescencia a ganar dinero grabando videos para adultos, recordó su infancia, que estuvo marcada por la violencia intrafamiliar: "si no nos veníamos a vivir a Santiago, nos mataban a las tres. Mi papá nos amenazó así", rememoró.

"Yo nunca he buscado ser un ejemplo. Lo digo siempre: quiero que conmigo la gente se entretenga, se ría, lo pase bien, se ría de mí o conmigo, me da igual, ¿cachái? Pero que ellos me vean solamente como ven una serie, tipo entretención", se sinceró.