Naya Fácil y su severa respuesta a Botota Fox por disculpas: Se hace "mirando a los ojos"

Esta semana, la nueva embajadora del Festival de Viña del Mar, Naya Fácil, manifestó su indignación después de asegurar que fue se "rieron" de ella.

La situación se dio en el programa "Díaz de Vacaciones" de Pamela Díaz, que además contó con la presencia de Botota Fox.

Poco después la influencer, quien fue ovacionada anoche por el Monstruo, hizo su descargo en redes redes sociales.

"Si a mí me van a invitar a una entrevista para hacerme sentir incómoda y para reírse de mí, saben qué, a mí no me inviten", comentó en esa oportunidad Naya.

¿Cuáles fueron las disculpas de Botota Fox?

Ese mismo día, la comediante manifestó su arrepentimiento en Instagram. "Les cuento algo y con mi frente en alto ya que lo que dije o hice con la Naya".

"Pido mil disculpas si le afectaron de alguna manera mis hechos, jamás he querido hacerle daño a nadie. Ella es muy inteligente y una buena niña", complementó la Botota, al además añadir que juntas "la van a romper" en el nuevo reality de Canal 13.

¿Qué respondió Naya Fácil, la nueva Embajadora de Viña 2024 a Botota Fox?

Ahora, la nueva reina de la Ciudad Jardín enfrentó los dichos de Botota Fox, y lanzó un duro mensaje tras las disculpas públicas.

"A mí lo que menos me interesan son las disculpas públicas. Creo que si alguien se tiene que disculpar con alguien lo hace mirándolo a los ojos o (a través) de un mensaje", señaló Naya.

"Todos tenemos derecho a equivocarnos. ¿Qué horas son (sic)? Son las seis de la tarde y yo no he recibido disculpas, así, 'oye, discúlpame por lo que pasó, pucha si te sentiste pasada a llevar, perdón'", ejemplificó la nueva embajadora de Viña.

Para cerrar, Naya remató "a mí me importa una mier... las disculpas públicas porque a ustedes no le afectaron, ustedes no se sintieron invadidos".