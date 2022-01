Nelson Mauri preocupa tras tocar en Año Nuevo en Talca: Tiene síntomas de Covid-19

Nelson Mauri, ex bailarín del programa "Rojo" que actualmente es DJ, preocupó a sus seguidores de Instagram luego de revelar que tiene síntomas de coronavirus y que el Año Nuevo estuvo tocando en una fiesta en Talca.

"Feliz lunes, bueno, no tan feliz pa' mí", partió diciendo en un video en sus Historias. "Les cuento que estoy pasando por una situación un poco preocupante. Estoy tratando de ser súper positivo, pero todos vieron que estuve este fin de semana en una fiesta Año Nuevo tocando en Talca y me he sentido súper mal", relató.

El mediático bailarín detalló: "Tengo fiebre, dolor de garganta... Olfato tengo, pero me duele mucho el pecho. El Dani está con los mismos síntomas. No es para alarmar a nadie, pero ojalá toda la gente que asistió a esta fiesta o estuvo, tome algún resguardo".

Pese a sus advertencias, señaló que aún está a la espera de hacerse un examen PCR "para descartar cualquier duda frente al Covid o (la variante) ómicron". Asimismo, destacó que el evento exigía a los participantes el pase de movilidad y él mismo cuenta con tres vacunas.