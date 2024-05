Nelson Mauri recordó filtración de video hot: "Ese día fue penca fue penca"

El ex bailarín de Rojo, Nelson Mauri, recordó el momento en que se filtró un video hot de él hace un par de años.

En la última edición del programa de "Sin Editar" de Pamela Díaz, el invitado recordó que el video salió a la luz antes de que hiciera público que estaba subiendo videos a Onlyfans.

"Cuando pasó lo del video se me expuso, y eso obviamente me pegó porque no era algo que en el momento estaba dentro de lo que quería que pasara o dentro de mis planes", contó.

"Para mí ese día fue penca", recordó. "En el fondo no había decidido que quería trabajar en eso o mostrar eso. Para la gente con la cual yo tenía relaciones, con mi comunidad gay y mis pares, ya bacán, pero que pasara más allá, no estaba dentro (de mis planes)", agregó.