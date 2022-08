Nicki Minaj defendió a Britney y tildó de "cobarde" a su ex marido

En su programa "Queen Radio", la rapera Nicki Minaj defendió a Britney Spears y cuestionó con fuerza las declaraciones de Kevin Federline, ex marido de la cantante, a quién calificó como "cobarde" y "payaso".

Federline, quien estuvo casado con Spears entre 2004 y 2007, acudió a los medios para dar a conocer que sus dos hijos en común -cuya custodia comparten- habían decidido "no verla por ahora", lo que concretaron "hace unos meses" y que los llevó incluso a "no asistir a su matrimonio" con Sam Ashgari, a inicios de junio pasado.

"¿Entiendes la clase de payaso que tienes que ser? Un maldito hombre adulto, que apenas ve a alguien feliz, casándose y avanzando en ser libre y sentirse bien, hace eso que sabe hacer e intenta quebrar a esa persona", lanzó Minaj.

"¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a alentar a los hijos de esta mujer para que sean parte de tu sinsentido? Cuando miren al pasado, ellos van a pensar ¿por qué? ¿Por qué hicimos eso? Son niños, no saben cuán prejudicial es. Déjala sola, maldita sea", añadió.

Luego de los dichos de Federline, Britney Spears publicó una historia en Instagram, lamentando que su ex marido haya "decidido discutir mi relación con mis hijos; sólo una palabra: DOLOROSO".

