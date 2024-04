Nicolás Copano y María José Castro se casaron en los Juegos Diana: "Fue idea de él"

Los periodistas Nicolás Copano y María José Castro, también conocida como "Lady Ganga", contrajeron matrimonio este sábado y escaparon de lo tradicional al celebrar la ceremonia en los Juegos Diana.

La pareja, que lleva 18 años de relación, decidió hacer una fiesta distinta para sus 130 invitados.

"Fue idea de Nicolás. Siempre pensamos en hacer el matrimonio de una manera distinta. No queríamos el típico centro de eventos. La primera idea fue hacerlo en Buenos Aires, porque nos encanta esa ciudad, pero era mucho más complicado hacer un matrimonio en el extranjero y hacer viajar a la gente", contó Castro a LUN.

Lady Ganga se casó con vestido de novia blanco tipo strapless, corte sirena, con escote, mientras que Nicolás Copano se vistió con un traje anaranjado y camisa blanca.

Además del tradicional cocktail previo, en el recinto estaban disponibles los juegos y sirvieron algodón de azúcar, cabritas, hamburguesas y papas fritas, dentro de una cajita con juguetes personalizados.

Entre los asistentes había figuras del espectáculo como el hermano del novio, Fabrizio Copano y Yamila Reyna, además de Luis Jara y Glup!, quienes realizaron presentaciones musicales durante el matrimonio. En el caso de Jara, se encargó de cantar "Ave María" durante el ingreso de la novia.

La pareja insistió en tener una torta de varios pisos: "La wedding planner nos comentó que ya no se lleva la torta, pero nosotros queríamos cortarla. Al final hay que disfrutar lo que uno quiere y no hacer lo que está de moda", dijo la novia a LUN.

La ceremonia de boda de Nicolás Copano y Lady Ganga dejó una ola de comentarios en las redes sociales que incluso los llevó a ser tendencia en X (anteriormente Twitter).

Así como hubo usuarios que se transformaron en críticos de moda y buen gusto otros defendieron a la pareja por las elecciones en su matrimonio.

siento que la boda de copano y lady ganga los pilló muy aburridos porque qué manera de pelar ñddkjdnd a mi me encanta que hayan tenido una boda fiel al estilo de cada uno la verdad

ay tanto que critican el matrimonio de lady ganga, q cuma, q feo, no sé dejen a la gente casarse como quieran no más cada uno tiene su forma

Lo único que entiendo del matri de #Copano y Lady Ganga es que Twitter se convirtió en un enorme set de Primer Plano (NANANA COME ON) por la cantidad de pelambre que he leído