Nicole Block acusó de maltrato y violencia psicológica a su ex marido Juan Cristóbal Meza

A través de Instagram, la actriz Nicole Block denunció a su ex marido Juan Cristóbal Meza de violencia física y psicológica, adjuntando incluso imágenes.

La actriz de "El camionero" y "Tranquilo papá" publicó un extenso mensaje en el que parte diciendo que ha "guardado silencio por años pero ya no más". Block y Meza se casaron en 2018 en una íntima ceremonia.

Block asegura que los golpes del hijo de Delfina Guzman incluyeron "patadas en la espalda, azotarme contra la muralla" y que fue extorsionada: "Cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy".

"Gorda es lo más suave que me dijiste hace 2 días. Sufro de trastornos de la conducta alimentaria y tú lo sabes, casi muero por esta causa y tú me das ahí en mi talón de Aquiles", dijo la actriz sobre el compositor y productor musical.

"Me alejaste de mis padres porque te parecían poco cultos, ignorantes y poco sofisticados para tus estándares", "Me sacabas celos e inventabas historias con quien podías" y "Abusaste de mi en todos los ámbitos en que se puede" fueron parte de las manipulaciones que mencionó Block en su acusación.

"¿Por qué no lo hice antes? Porque me sentía tonta de haber aguantado tanto, por miedo... ¡Pero ya no te tengo miedo", sentenció la actriz.