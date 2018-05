Nicole Block contó los motivos de la ausencia de Delfina Guzmán en su matrimonio

Una de las grandes ausencias en el matrimonio de Nicole Block fue Delfina Guzmán, madre de su nuevo esposo, Juan Cristóbal Meza.

En conversación con La Cuarta, la actriz explicó los motivos de la ausencia de la intérprete. "Queríamos hacer algo muy sencillo porque pasó tantas veces que me iba a casar y no fue, que al final pensé ya, que sea un trámite no más, como que tiré la esponja".

"Es que era algo muy pequeño, entonces si pensábamos en invitar a más gente todo se iba a complicar", agregó.

La actriz de 27 años fue enfática en recalcar en su cuenta de Instagram que la ceremonia fue bien íntima y sin grandes pretensiones.