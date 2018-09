Nicole "Luli" Moreno fue acusada en Carabineros por provocar escándalo en un gimnasio

View this post on Instagram

Y seguiremos celebrando en Chile 💛 Caribe, vamos un ratito pero volvemos pronto .. extrañanos😂🇩🇴 si lee al revés juegue con lo que dice el letrero 😂 . . #DiasPerfectos #vacacionesSoñadas #republicadominicana #truelove

A post shared by @ roccozfit_ on Sep 13, 2018 at 2:18pm PDT