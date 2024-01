Nicole "Luli" Moreno hace millonaria inversión inmobiliaria y aconseja cómo hacerlo

La influencer Nicole "Luli" Moreno, sorprendió a sus seguidores de Instagram tras dar a conocer que hizo una millonaria inversión en un proyecto inmobiliario ubicado en el centro de Santiago.

"Este lunes 15 a las 21:00 horas es el lanzamiento del nuevo edificio donde decidí invertir. El proyecto que está en el triángulo fundacional de Santiago Centro", se lee en la publicación.

Posteriormente, y en conversación con LUN, la ex chica reality aseguró que "comencé a invertir en departamentos desde los 20 años. Y aunque estaba muy chica y no cabía tanto en ese entonces, resultó ser un acierto para lo que ha sido mi vida. Me motiva abordar estos temas porque quizás puedo ayudar a otros con mi experiencia"

"Yo aconsejo invertir en zonas bien conectadas, con estaciones de metro o centros comerciales cerca. Hay que estudiar zonas de comunas donde vayan a pasar nuevas líneas de metro. Todos los sitios alrededor de las nuevas estaciones se revalorizarán a futuro, entonces hay una oportunidad de inversión", concluyó la modelo.