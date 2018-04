Nicole Moreno contó la verdad sobre una cuestionable entrevista en "Bienvenidos"

En noviembre, Nicole Moreno fue invitada a "Bienvenidos" luego de la internación en una clínica siquiátrica. Las opiniones de Luli era vacilantes, poco certeras y con un tono de voz que hacían dudar de si estaba bien o no.

"La crisis venía hace meses, antes de la hospitalización. Yo estoy acostumbrada a viajar por el mundo y no poder hacerlo me fue estresando. También me estresa que mi hijo tiene 14 años y no sé cómo llevar su adolescencia", dijo en ese entonces.

En "Vértigo", Moreno contó la verdad de ese episodio. "La última vez (cuando creo di una entrevista en Bienvenidos) estaba un poco, debo reconocer, medicada", dijo la ex chica televisiva en el estelar de Canal 13.

"Estaba pasando por un momento súper complicado, una crisis de angustia; sí, un poco de depresión, lo admito. Y hay cosas que afectan, porque soy súper sensible, soy súper de piel", agregó.

Esta fue la entrevista en cuestión: