"Niño malcriado": El descargo de la expareja de Pailita por promesas no cumplidas

La expolola de Pailita, Skarleth Labra, arremetió en contra del cantante urbano Pailita por haberla alojado en su domicilio y después abandonarla, para supuestamente hablar mal de ella a sus espaldas.

"Promesas, promesas y promesas, ¿qué cumpliste? Solo me tuviste encerrada para que nadie me viera, probaste una pelea para que yo quedara como la tóxica y te vayas a Disney sin decirme", escribió en sus historias de Instagram.

La joven explicó que al intérprete de "Parecera" "nunca" le pidió "nada, tú me prometiste el mar, el cielo y la tierra y lo único que me diste fueron decepciones y traumas, ver las cuatro paredes de tu casa y cuidar a tu mamá, ya que la tenías tirada".

Por el mismo motivo, manifestó su molestia por enterarse que "le estabas diciendo a una mina que tú me estabas pagando un depa a mí y a mi mamá y que yo no me quería devolver a Punta Arenas.

"Niño malcriado, y si al final me quedé y soporté fue por la vergüenza de tener que volver a mi ciudad donde me hiciste dejar todo", lanzó antes de catalogarlo de "manipulador, narcisista, malo, arrogante".

"Y que te quede claro que fuiste y sigues siendo un maldito narcisista, así que no me trates de busca fama o que ahora porque eres cantante y famoso hago este público. Ahora si que cómete lo que tú provocaste", remató Skarleth.