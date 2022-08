"No acepto censuras": Pedro Ruminot canceló evento porque le prohibieron hablar de política

El comediante Pedro Ruminot canceló un evento que iba a realizar en Linares porque los dueños del local lo censuraron previo al show.

Ruminot especificó que no lo dejaron hacer cualquier tipo de humor político en su show.

"Gente querida de Linares. El show del jueves no va. Intentaron prohibir que hable o mencione cualquier tema político en mi show", escribió en su cuenta de Instagram.

"No acepto censuras previas. Espero ir pronto a Linares, y esta vez trabajar con personas que respeten el trabajo que uno hace", agregó.

En las redes de su esposa, la humorista Alison Mandel, explicó con más detalles lo ocurrido: "El tipo del local, son dos socios, y uno me llamó, me mandó un audio y me dice 'oye en el show no puedes decir nada político porque hay un directorio que decide esas cosas y ya tuve atados entonces po' hueón".

Contó también que el dueño le mandó un "audio con garabatos" y que no iría porque eran "maleducados y por no respetar su trabajo".