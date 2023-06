"No fue mi intención": Marcelo Ríos y su respuesta a Daniella Chávez tras filtración de audio

Daniella Chávez causó polémica al filtrar en sus redes sociales un supuesto audio de Marcelo Ríos, donde realizaba una propuesta sexual a la modelo a cambio de una entrevista.

"Yo te doy una entrevista a ti y te cuento todo lo que está pasando, hacemos mierda a Israel, a todos los hueones, porque tengo tanta huea de todos estos sacohu...Pero tú me das una noche contigo, los dos solos... donde tú quieras", dice el ex número 1 en el registro compartido por Chávez.

"De verdad molesta e incómoda que tipos que piensan que por tener dinero pueden tener a la mujer que quieren! Le fue mal al Chino, no soy prostituta", declaró la exconejita Playboy en su cuenta de Twitter.

No quería subir el audio del Chino Ríos, Pero de verdad molesta e incómoda que tipos que piensan que por tener dinero pueden tener a la mujer que quieren! Le fue mal al Chino, No soy Prostituta y me va muy bien en la vida, No tengo necesidad de acostarme con idiotas por dinero! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) June 19, 2023

La respuesta de Marcelo Ríos

Ante esta polémica propuesta, el extenista profesional decidió entregar su versión de los hechos a Cecilia Gutiérrez, panelista del programa "Zona de Estrellas".

"Me dice que efectivamente él le dijo lo que aparece grabado, el audio es de él, es real", contó la periodista según Página 7, añadiendo que "Marcelo dice que en ningún momento la trató de prostituta, que nunca ocupó esa palabra, que no le ofreció dinero, un pago, ni le preguntó si cobraba o no, nunca hubo un atisbo de tratarla de prostituta".

El "Chino". que retomó hace poco su relación con Paula Pavic, aseguró además que se encontraba soltero en ese momento y que el audio es antiguo, admitiendo que la creadora de contenido en Only Fans había amenazado con hacerlo público.

"Incluso, me envía los mensajes donde ella le dice: 'Te voy a funar', y él le responde: 'Yo sé que no eres prostituta, si te dije eso, es en onda chiste, te pido perdón. Yo nunca he hablado mal de ti (...) Puedes hacer lo que quieras, pero esa no fue mi intención'", afirmó Gutiérrez.