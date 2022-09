"No ha sido fácil": Kylie Jenner reveló que tuvo depresión posparto tras dar a luz a su segundo hijo

Kylie Jenner reveló que sufrió depresión posparto luego del nacimiento de su segundo hijo con Travis Scott en febrero de este año.

El tráiler de la segunda temporada de "The Kardashians" muestra el momento en el que la influencer le comenta a su hermana, Kendall Jenner, lo complicado que ha sido para ella el proceso después de haber dado a luz por segunda vez, en comparación de como lo fue con su primogénita, Stormi.

"Debería estar muy feliz ahora. Acaba de tener a este nuevo bebé, pero lloré sin parar durante tres semanas", aseguró la joven que hasta el momento no ha dado a conocer el nuevo nombre de su hijo.

Sin embargo, no es la primera vez que la empresaria se refiere al tema, ya que a través de sus redes sociales reveló que a los 4 meses del parto seguía con dolores de espalda y rodilla, y que "esta experiencia para mí, personalmente, no es fácil mental, física y espiritualmente. Solo quería contarlo porque creo que otras mamás que están pasando por lo mismo en este momento pueden buscar en Internet y ver que parece mucho más fácil para otras personas, y se sienten presionadas, pero no ha sido fácil para mí".