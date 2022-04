"No he golpeado a una mujer en mi vida": Johnny Depp declara en el juicio por difamación contra Amber Heard

A días del comienzo del juicio levantado por el actor Johnny Depp en contra de su exesposa por presuntamente haberlo tratado de "abusador", el protagonista de "Piratas del caribe" negó haber ejercido episodios de violencia en contra de ella.

En una instancia donde además declaró sobre los abusos físicos proporcionados por su madre y el consumo de drogas "para escapar de su cabeza", defendió que durante sus 30 años de carrera nunca había enfrentado denuncias por maltrato.

"No he golpeado a una mujer en mi vida", aseguró al subirse al estrado de la corte del condado de Fairfax, Virginia, añadiendo estar "obsesionado con la verdad", en relación a las acusaciones por supuestamente "ahorcarla y golpearla" hechas por la intérprete de "Aquaman".

"La verdad es lo único que me interesa. Las mentiras no te llevarán a ninguna parte, pero las mentiras se basan en mentiras". "Como nada de eso era verdad, era mi responsabilidad defenderme, no solo a mí, sino también a mis hijos", relató.

El actor además se refirió a mensajes que fueron introducidos durante el juicio, en los que se refirió a un viejo amigo que ojalá el "cuerpo de Heard se quedara pudriéndose en el maletero de un auto".

"Me avergüenzo de algunas de las referencias que se hacen", dijo. "Me avergüenza que en ese momento, el calor del momento, el calor del dolor, lo que estaba sintiendo se fue a lugares oscuros", recalcó.

Este corresponde al juicio más reciente que Depp y Heard han enfrentado, iniciado por una denuncia por difamación por el "Hombre manos de tijera" en contra de la actriz de "Aquaman".

Todo comenzó por una opinión publicada por Heard en 2018 en el diario The Washington Post en la que se refirió a el, sin mencionar su nombre, como un "abusador doméstico". Depp, por su parte, busca 50 millones de compensación.