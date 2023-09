"No la ve, no paga pensión": Pamela Díaz arremetió contra su exesposo por trámite de su hija

Pamela Díaz arremetió nuevamente contra su exesposo Fernando Téllez, tras pedir el permiso notarial para viajar con su hija a Perú, donde se grabará el nuevo reality "Tierra Brava" de Canal 13.

La "Fiera" inició el registro señalando desdee la notaría que "llevo más de 7 horas esperando a esta gente", mientras en broma "funaba" a las funcionarias que la estaban atendiendo.

Así, la animadora de televisión explicó que "estamos haciendo los últimos trámites para irnos a Perú, porque hay que hacer un trámite, viste que la niña no puede salir si los papás no firman".

Y aunque no lo nombró directamente, descargó: "No la ve, no paga pensión y más encima tengo que pedirle permiso. Ay, señor. Aquí estamos".