"No me ande manoseando": Cantante mexicana recordó incómodo momento con César Antonio Santis

En los últimos días surgió una polémica por una antigua entrevista que el animador chileno César Antonio Santis hizo a un grupo mexicano en el desaparecido programa "Martes 13" en la década de los 80.

Se trata de Flans, una agrupación integrada por Ivonne Guevara, Ilse María Olivo e Irma "Mimí" Hernández que visitó el espacio de Canal 13 para promocionar su carrera. Dicho momento se volvió recientemente viral por el incómodo momento que el conductor hace vivir a sus integrantes.

Como se puede ver en el clip difundido en TikTok, Santis comienza su intervención confundiendo el nombre de las tres cantantes. "No, completamente desubicado. ¿Y tú quién eres, perdón? ¿Eres Pancho?", le replican, visiblemente molestas.

"Soy tu padrino", le dijo Santis, mientras toma a "Mimí" por la cintura. "No me ande usted manoseando oiga", le replicó la integrante de "Flans", mientras se alejaba del conductor.

"¿Puedo poner mi mano aquí?", le dijo luego a Ilse, quien le contestó que "mientras sea en el hombro y no en la cintura".

"Mimí" revivió el momento

A raíz de la viralización del momento, "Mimí" Hernández se refirió a la incómoda situación en el programa mexicano "Sale el Sol" y aseguró que "el cuate sí me agarró".

"No lo tengo tan presente, me acuerdo del momento, pero aquí la onda es que no hay que permitir, la edad que tengas, no importa que seas hombre, mujer, perro o quimera, no puedes permitir que te falten al respeto y el cuate sí me agarró", sostuvo.