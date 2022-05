Este domingo se viralizó una fotografía subida del cantante urbano Pailita dando un "piquito" a su mamá en el contexto del Día de la Madre. La publicación no tardó en tener cientos de comentarios de sus seguidores a quienes les parecían raras este tipo de muestras de afecto. Pailita no tardó en bloquear los comentarios de la publicación, borrar la foto y se descargó a través de sus historias de Instagram. “Mi mamá es lo más preciado que tengo en la vida, siempre he sido mamon, la regaloneo harto y le doy cariño. Últimamente mucha gente se ha burlado de mí por las redes por darle piquitos a mi mamá. A mi mamá wn!!” comenzó. "No me avergüenza ser así y si puedo darle mil piquitos más en la cara, en la boca, en la frente, se los voy a dar”, agregó. Finalizó confesando que estos últimos días ha sufrido problemas de salud mental y que lleva.“noches sin poder dormir por estar llorando como un imbécil por culpa de sus comentarios hermanos míos”.

LEER ARTICULO COMPLETO