"No me hace una peor persona": Camila Recabarren confesó que tuvo que robar para comer en EEUU

La ex miss Chile Camila Recabarren contó los difíciles momentos que vivió tras comenzar a vivir a Estados Unidos.

Durante los últimos meses no se había tenido noticias de la modelo, hasta que una chilena residente en Estados Unidos decidió "funarla" por no pagar el arriendo de su departamento.

Recabarren reapareció en una entrevista con Revista Sarah, donde habló sobre los problemas económicos que sufrió en el país del norte.

"Aprendí que puedo desempeñarme en cualquier área. Vendí agua en las calles, vendí ceviche y las piedras que llevé desde Vicuña", comenzó relatando.

Agregó que "no llevaba casi nada de plata, sólo llevaba muchos sueños. Vendí mi auto acá antes de irme, pero fue para pagar algunas cuentas", agregó.

Lo que más llamó la atención sobre su testimonio es que incluso tuvo que cometer delitos para poder sobrevivir en Estados Unidos.

"Tuve que robar en el supermercado para poder tener comida para mi hija, pero no me hace una peor persona. Lo tuve que hacer y fue parte del viaje. Acá en Chile no lo haría, pero allá nadie me conocía", contó.