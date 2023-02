"No necesito ser más famosa o conocida": Pamela Díaz explica puntual motivo para no asistir a la Gala del Festival de Viña

Anteriormete Pamela Díaz y su pareja Jean-Philippe Cretton confirmaron su futura ausencia en en evento de antesala del Festival de Viña 2023 y fue revelado un nuevo motivo.

Si bien ambos habían excusado su asistencia por que tenían otros compromisos, recientemente "La fiera" se explayó con respecto a un importante factor, el económico.

"No necesito ser más famosa o conocida, lo que necesito es tener todos los meses un sueldo", comentó a LUN y complementó que "obviamente, me gusta el espectáculo y el show de las alfombras rojas, pero participar significaría un gasto económico que no estoy dispuesta a asumir".

Díaz se dedicó a desglosar los posibles costos: "Solo si consideramos traslados y estadía, al ojo sale 400 mil pesos", señaló además de agregar "a eso le debes sumar los honorarios de tu equipo, que son maquillaje, peluquería, equipo digital para redes sociales y mi asistente. Ellos no trabajan por canje".

Asimismo, catalogó de "mucha plata" el tema del vestuario al asegurar que "en todos los escenarios uno sale perdiendo", y propuso que la organización del festival aporte de cierta manera "con algún gesto que te ayude a amortiguar todo", como el alojamiento.