"No nos separamos": Pololo de Luli reveló detalles sobre su relación con la modelo

Nicole Moreno, más conocida como Luli, oficializó su pololeo con el empresario de suplementos deportivos Ítalo Grottini.

En una entrevista con LUN, el hombre de 35 años contó que ambos se conocieron en el gimnasio. "No buscaba coquetear sino que hablar sobre nutrición. Hablar de lo que hacía cada uno y nos dimos cuenta de que los dos estábamos solteros. Nos empezamos a gustar y desde entonces no nos separamos", contó Grottini.

Para ambos, la alimentación saludable y los ejercicios son fundamentales. De hecho, el joven la ayudó a prepararse para ganar su último torneo fitness. Sus consejos fueron consumir más frutas y vegetales, corregir posturas y dejar de hacer abdominales.

"Me encanta Nicole, es muy competitiva en el fitness. Tiene una muy buena cintura natural. Hacía muchos abdominales y eso agranda la zona media. Como quería que su cintura luciera mejor, le dije que parara de hacer abdominales", contó.

"Él me consiente, es mi alma gemela (...) Es todo lo que quiero, congeniamos muy bien. Me da un amor puro y leal, no hemos tenido peleas, es mi partnet, mi confidente", contó la modelo.

Parte de la rutina de la pareja es comer rico y sano, además de acostarse temprano para salir en bicicleta y así mantener la vida fitness que a ambos les interesa vivir.

"Cuando vamos a un restaurante pedimos pescado con ensaladas. Preguntamos por los gramos de alimentos para calcular la cantidad de proteínas que ingerimos", contó el empresario.

"Primera vez que me dejan ser yo misma", reflexionó Moreno.