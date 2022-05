"No quiero recaer": La petición de Naya Fácil tras incómodo momento en una fiesta

La influencer Naya Fácil manifestó su molestia frente a una particular situación que vivió en una fiesta, donde una joven se molestó con ella por no recibir la droga que le estaba ofreciendo.

Según reveló la Naya través de su cuenta de Instagram, la sustancia se trataba del tusi, una de las drogas más consumidas actualmente entre los jóvenes y a la cual ella renunció tras dar a conocer su adicción en abril de este año.

A través de sus historias, la influencer comentó que "como bien saben yo ya no le hago al (tusi) y en la disco me regalan mucho. Por favor no me ofrezcan más, y si están cerca mío por favor no le hagan delante mío".

"Ayer una niña se molestó conmigo porque no le quise recibir un palazo, y me dio lata. No saben cuánta fuerza de voluntad he tenido para ver tan cerca mío, lo que no quiero hacer, he dicho que no todas las veces y no he recaído y no quiero recaer, no quiero estar en ese mundo", escribió la joven.

Naya Fácil prosiguió a agradecer la preocupación y cuidado que han tenido sus amigos con ella, ya que "incluso ellos mismos han pedido a gente que carretea cerca mío que no le hagan frente mío o cuando me ofrecen. Ellos dicen la Naya no le hace".

"No recaeré porque no me fallaré y no les fallaré, gracias", concluyó la influencer.