"No sabía cómo decirle a la gente": Actor Elliot Page revela el sufrimiento que vivió al promocionar película en el pasado

El actor estadounidense Elliot Page, no solo especificó su lucha personal con su identidad de género hace años atrás, sino que además hizo pública las obligaciones de los medios durante la cúspide de su popularidad.

"Cuando Juno estaba en el apogeo de su popularidad, durante la temporada de premios, yo estaba encerrada, vestida con tacones y todo el look; no estaba bien y no sabía cómo hablar de eso con nadie", reveló el actor quien orgullosamente se declara hombre y comenzó una transición de género.

Page recalcó que para promocionar el filme pidió derechamente a Fox Searchlight que lo dejran usar un traje. "Desearía que la gente entendiera que esa mierda literalmente casi me mata", fustigó.

Si bien el actor reconoció que tal producción la hizo saltar a la fama, afirmó que aún así no estaba conforme: "Estaba viviendo la vida y mis sueños se estaban haciendo realidad, pero todo eso estaba sucediendo".

Agregó que tal época estuvo recargada de momentos críticos de salud mental, pasando por tratornos alimenticios. Pensaba que él no tenía futuro. Aunque finalmente demostró todo lo contrario al salir del closet.