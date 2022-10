"No se necesita ser feminista para poder tener éxito": Marlén Olivarí dispara en contra del movimiento

En conversación con el jugador de fútbol retirado, Mauricio Pinilla en su espacio "Fuera del área", la modelo Marlén Olivarí reflexionó sobre el movimiento político encabezado por las mujeres, y lo catalogó como un "escándalo".

Durante la charla, Olivarí fue consultada sobre su visión con respecto a la salida del programa "Morandé con Compañía" con el conductor acotando que "en realidad Chile cambió. El tema feminista y la sexualidad que no era muy bien vista".

Sin embargo, la figura emblemática del extinto programa discrepó con la aseveración de Pinilla: "Show, el feminismo es puro show no más", enfatizó la modelo, antes de lanzar que "no se necesita ser feminista para poder tener éxito en la vida, una mujer no necesita de toda esa parafernalia para triunfar, para ser destacada"

"Con talento, inteligencia y buscando poder lograr llegar a tus metas, pero con trabajo es la única manera, no existe otra", enlistó la figura ícono del programa para adultos, que fue criticado por su contenido y que tras 20 años, emitió su última edición en 2021.

Asimismo, entregó su perspectiva sobre los procesos sociales: "Eso de que Chile cambió, no sé que tanto. Yo no creo que Chile cambió, lo hicieron cambiar obligadamente pero de mala manera. Chile sigue teniendo lo lindo del patriotismo, la gente conservadora, las tradiciones que son tan importantes para nosotros", argumentó.