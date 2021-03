"No sé quién es": La respuesta de Max Cabezón sobre Alfredo Castro que indignó a los seguidores de "La divina comida"

La última edición de "La divina comida" dejó un momento que sus seguidores no dejaron pasar en redes sociales.

Dentro de los invitados se encontraba el actor Carlos Díaz y el participante de "MasterChef" Chile, Max Cabezón, quien reemplazó a Marco Enríquez-Ominami quien no pudo asistir.

Bajo ese contexto, Díaz contó sus inicios en la actuación y la importancia de Alfredo Castro en ello, a lo que el cocinero preguntó de quién estaba hablando.

Como era de esperar, en redes sociales reaccionaron indignados a esto:

No saber quién es Alfredo Castro en Chile, en no saber quién es Maradona en Fútbol, Bocuse en Cocina, Papá Fco en religión y mucho más jajajaja #LaDivinaComida

Me siento tan bien de no tener idea de quién es Max Cabezón (Ni haber escuchado su nombre antes), y saber exactamente quién es Alfredo Castro y el excelente actor que es.

Me felicito a mi misma 😄