"No somos cobardes": Patricia Maldonado no dejará Chile tras triunfo de Gabriel Boric

Durante su programa de Youtube surgido durante la pandemia, "Las Indomables" la presentadora de televisión chilena, Patricia Maldonado, aseguró que no abandonará el país luego de haber salido electo el candidato Gabriel Boric.

En una conversación con la actriz Catalina Pulido, quien es copresentadora del espacio, surgió el tema de las recientes elecciones, donde el abanderado de Apruebo Dignidad consiguió el triunfo.

Para introducir, Maldonado se refirió al año, que estuvo enmarcado en tensiones políticas: "Yo estoy feliz de participar, feliz de tener enemigos y amigos, gente que me admira y que me odia. Todo suma, Cata Pulido", mencionó.

Avanzada la reunión, Pulido fue la primera en negar la medida de dejar Chile: "Nosotros nunca hemos dicho que nos vamos de Chile. Esas son otras que terminan llorando en frente de una cámara", refiriéndose a la periodista Alejandra Valle, quien soltó lágrimas cuando José Antonio Kast

Por su parte, Maldonado se acopló a sus palabras: "No, nosotras no somos así. No somos cobardes. Olvídense, nos van a tener que aguantar siempre", expresó la adimiradora de la dictadura de Pinochet.

"Yo ya les dije que me voy a quedar para puro hincharles las huevas a todos ustedes. Los voy a sacar de las casillas todos los días. Voy a vivir hasta los 100 años, y hasta los 100 los voy a hueviar", sentenció la exconductora de "Mucho Gusto" en su desvergonzado tono.

Cuando se conocieron los resultados electorales durante este lunes, la figura televisiva opinó que Gabriel Boric "no está preparado para gobernar Chile".