"No soy Nicolás López, no soy Pradenas": Karol Lucero reaparece en TV con profunda entrevista

En octubre de 2019, y junto con el Estallido Social que se produjo en Chile, el animador Karol Lucero vivió uno de los momentos más complejos de su carrera: tras varios años de éxito en la pantalla chica, el en ese entonces rostro de Mega comenzó a recibir múltiples funas que terminaron con su salida defintiva de la TV.

A tres años de esos sucesos Lucero volvió a aparecer en la televisión para conceder una profunda entrevista a "Buenas noches a todos", el nuevo late de TVN conducido por Eduardo Fuentes. En esta conversación el locutor radial abordó la situación que vivió, calificándola de "inexplicable" e indicando que "me hizo pasar uno de los peores momentos de mi vida".

"Es una pregunta que me ha hecho durante los últimos tres años, sin llegar a una conclusión que me deje satisfecho. Creo que hice un video alguna vez preguntándome: '¿Qué tengo que ver?'. Compartía las demandas sociales, como muchas personas que nos están viendo", dijo Lucero, quien hasta hoy no se explica el origen de estas funas.

En ese sentido el ex panelista de "Mucho Gusto" asegura que se cuestionó todo y pensó "¿Por qué merecería morir? ¿Qué hueá hice? Me lo pregunté en ese momento. Nunca me imaginé que esa bola de nieve iba a enterrar lo que construí con mucho esfuerzo y dedicación".

"Cuando ves los comentarios, ponen: '¿Por qué va ese degenerado?'. 'Ese acosador'. 'Ese violador' o 'ese funado'. Me ponen al nivel de personas que han cometido delitos, que han sido juzgados. Yo no soy Nicolás López ni Pradenas ni ninguna persona que haya sido juzgada o condenada por algún tribunal", reclamó.

Varias de las críticas que Karol Lucero recibió en la época tuvieron origen en un supuesto comportamiento machista. Pese a ello, cree que todo lo vivido "fue totalmente desproporcionado a los errores que pude haber cometido, como cualquier joven y que siempre he asumido".