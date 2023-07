"No te lo mereces": Daniela Aránguiz vuelve a la carga contra Maite Orsini

Sin que nadie lo pidiera la diputada Maite Orsini revivió la polémica por el triángulo amoroso que protagonizó junto a Jorge Valdivia y su ex esposa Daniela Aránguiz.

A través de un confuso comunicado Orsini apuntó contra los medios de comunicación que publican "información falsa sobre mi vida privada". "Falsos regalos costosos, falsos viajes, falsos compañeros de departamento, sin pruebas, sin siquiera cotejar la información conmigo o mi equipo de prensa", agregó.

Por esto la ex "Yingo" invitó a contactarse con su equipo de prensa "para que por favor hagan un mínimo trabajo de reporteo y pregunten a la fuente antes de publicar".

"Acá hay personas que -legítimamente- viven de hacer pública su vida privada y difunden mentiras a diestra y siniestra con la complicidad de múltiples medios o plataformas digitales. Yo no puedo estar desmintiendo cada mentira que se difunde, porque ese no es mi trabajo, ni mi interés. Les pido por favor un poco más rigurosidad", concluyó.

"Empezó la cuarta temporada"

Obviamente la declaración de Maite Orsini tuvo eco en Daniela Aránguiz, la ex esposa de Valdivia que hace unos meses ventiló públicamente el romance entre el ex futbolista y la parlamentaria.

"¿Ahora quieren jugar?, ¿quieren pruebas?, empezó la cuarta temporada de esta teleserie, por aquí, no por Netflix", dijo la ex "Mekano" en su cuenta de Instagram.

Aránguiz agregó que "me he muerto de la risa, porque leí recién un comunicado que me mandaron, qué pena que no podamos nombrar a la gente con nombre y apellido. Pero lo entiendo, porque hay que ser bien mujer para eso".

La panelista de "Zona de Estrellas" le dio la razón a Orsini e indicó que "yo vivo de mi vida privada y lo voy a seguir haciendo, porque lamentablemente mi exmarido se gasta la plata de mis hijos invitándote a viajar a ti y si quieren pruebas, yo las tengo".

"Tenemos que tener cuidado con los comunicados, y yo prefiero mil veces vivir de mi vida privada que vivir de la plata de la gente que te paga el sueldo y no te lo mereces", remató.