"No tiene ni un brillo": Steffi Méndez cargó con todo contra Camila Recabarren

Una denuncia en redes sociales tiene en medio de la polémica a Camila Recabarren. Luego que una mujer la acusara de no pagar el arriendo mientras vivió en EE.UU., ahora Steffi Méndez lanzó duras declaraciones contra la ex Miss Chile.

"Esa hue... no tiene ni un brillo", lanzó la hija de Leo "DJ" Méndez, mediante una transmisión en vivo por Instagram.

"La Camila se fue sin pagar arriendo, no le pagó a una amiga", leyó entre los comentarios de usuarios. Ante ello reflexionó: "¿Qué se puede esperar de una hue... que se ha mandado cagazos anteriores en televisión? Una mujer que no tiene filtro, no tiene pelos en la lengua. Con eso hay hartas consecuencias po'... mira, al final ella misma se disparó en el pie y se revela tal cual como es (...) Le encanta el hue... a esta mujer".

Cuando una usuaria le preguntó "¿por qué la mala onda?", Méndez respondió: "Yo no tengo ninguna mala onda, sólo digo lo que opino y eso es ser sincera. Hizo el perrito muerto con el arriendo".

Sus palabras también causaron polémica y diversos comentarios en las redes sociales.