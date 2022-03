"No una víctima, sino una superviviente": Pamela Anderson anuncia nuevo documental autobiográfico para Netflix

A través de un comunicado, la compañía de videos por streaming Netflix anunció el próximo lanzamiento de la biografía oficial de la popular actriz estadounidense, Pamela Anderson (54) y producida por su hijo Brandon Thomas.

Sobre la película, "que se ha estado preparando durante varios años", comunicó la compañía, mostrará a este icono de la cultura pop poniendo las cosas en su sitio mientras repasa su trayectoria profesional y su viaje personal", afirmó Netflix.

Por su parte, se adjuntó una nota de la protagonista de "Guardianes de la Bahía" en la que íntimamente reseña lo que significa la producción, dirigida por Ryan White, para ella.

Pamela Anderson is ready to tell her story in a new documentary.



The film, which has been in the making for several years, will feature the pop culture icon setting the record straight as she looks back on her professional path and her personal journey. pic.twitter.com/vSNvsQPE48