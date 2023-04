"No voy a aguantar más humillaciones": Lisandra Silva y su día de furia en Canal 13

El pasado jueves Lisandra Silva, eliminada hace algunas semanas de "Aquí se baila" habría vuelto a Canal 13 para el repechaje del espacio televisivo. Sin embargo, la presentación de la cubana no habría resultado como se esperaba debido a una fuerte discusión frente a las cámaras con un miembro del jurado.

Según contó Luis Sandoval en el live de Instagram "Qué te lo digo", junto a Sergio Rojas y Paula Escobar, Silva llegó a la estación televisiva de Inés Matte Urrejola para intentar reeincorporarse al programa de baile con ayuda de Raúl Peralta, padre de sus hijos, presentando una coreografía que no agradó para nada a Aníbal Pachano, comenzando a criticar duramente a la exchica reality.

"(Pachano) como jurado punzante, ácido y bien polémico le comienza a decir ciertas cosas a Lisandra, que no le había gustado su presentación, pero sobre todo le comienza a enrostrar que en cierta medida ella había sido una participante un poco conflictiva, y le dijo: 'te recuerdo que por tu culpa'...como que ella había sacado dos bailarines, le dice: 'no, no fui yo, fue producción que me cambió los bailarines", afirmó Sandoval.

De acuerdo al relato, la discusión comenzó a subir de tono hasta que con la modelo abandonó el estudio.

"Lisandra, con todos los colores cubanos en su cara, se le cayó el maquillaje, se le cayó la pestaña y, creo que en un acto muy valiente de su parte, le pesca el micrófono a Sergio Lagos, se para, se posiciona en medio del escenario y le dice a todo el jurado: 'Yo no voy a aguantar más descalificaciones ni humillaciones, por lo tanto me retiro'. Tira el micrófono, se da vuelta, abandona el estudio, se va a su camarín, se cambia re ropa y se retira indignada, me dicen mis fuentes, de las dependencias de Canal 13", aseguró el comunicador, declarando que los presentes quedaron "helados" tras es el escándalo.