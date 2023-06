Noel Gallagher y su opinión sobre el Brexit: "Mucha gente cayó bajo hipnosis de masas"

El músico británico Noel Gallagher ha lanzado una opinión bastante categórica con respecto a los ciudadanos ingleses, específicamente por haber votado que Inglaterra saliera de la Unión Europea.

El de Manchester y ex Oasis además ahondó en la naturaleza reflexiva de su nuevo lanzamiento, surgido durante la pandemia, con su proyecto principal, The High Flying Birds, en una entrevista para el medio NME.

"Todos los sueños que tuve mientras escribía (el disco) Council Skies desencadenaron muchas cosas para mí, pero fue escrito en ese horrible periodo de encierro", señaló. "En el aislamiento de esos nueve meses en los que no había nada que hacer, ningún sitio al que ir y nadie a quien ver.

View this post on Instagram A post shared by Noel Gallagher (@noelthegoodrebelofficial)

El Gallagher menor aseveró que "cada uno lo afrontó de forma diferente": "Llegué a mi propia vida personal, preguntándome '¿Cómo he llegado hasta aquí?' Es reflexivo más que nada sobre la infancia".

Al ser consultado con respecto al hecho de componer el disco le había ayudado a responder a la pregunta "¿Cómo he llegado hasta aquí?", Gallagher señaló el tema "Think Of A Number" y su letra final: "Brindemos por el futuro, espero que vuelva".

"¿He encontrado alguna respuesta? No, pero las encontraré", dijo. "No creo que todo sea pesimismo. Aunque el mundo es una mierda ahora e Inglaterra en general es una puta... ¿Qué le ha pasado a este país? No tengo ni idea. Bueno, yo sí tengo una idea: Sucedió el Brexit. Mucha gente cayó bajo algún tipo de hipnosis de masas, pero es una mierda Inglaterra, ahora. Iba cuesta abajo por un tiempo, pero en realidad (la mentalidad) 'Todo a la mierda todo funciona".

"Con el tiempo, voy a encontrar la respuesta. La respuesta es: el mundo es un gran lugar, sólo está habitado por cabrones, y es culpa de Internet. Así son las cosas".