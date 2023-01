¿Nueva pareja?: Aseguran que Selena Gomez está saliendo con miembro de The Chainsmokers

Luego de varios años sin confirmar una relación, Selena Gomez estaría saliendo con Andrew Taggart, de The Chainsmokers, según medios estadounidenses.

De acuerdo a US Weekly, la estrella de "Only Murders in The Building" y el músico, que ha colaborado con artistas como Halsey y Chris Martin, "no están tratando de ocultar su romance escabulléndose en clubes exclusivos", reveló una fuente al portal, calificando la relación como "informal y discreta", teniendo citas en lugares como los bolos y el cine.

"Selena es tan cariñosa que apenas puede quitarle las manos de encima", agrega la fuente, afirmando que "se están divirtiendo mucho".

La incipiente relación entre la intérprete de "Rare" y el DJ se daría luego de que Taggart terminara su noviazgo con Eve Jobs, hija menor de Steve Jobs, con quien tuvo un quiebre "amistoso" según cercanos.

En tanto Gomez, conocida mundialmente por interpretar a "Alex Russo" en la serie de Disney Channel "Los Hechiceros de Waverly Place", no ha oficializado ningún romance desde su relación con The Weeknd, con quien rompió a finales del 2017.