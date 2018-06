Nuevo pololo de Oriana Marzoli terminó con ella: Me sentí humillada y tonta

La chica reality Oriana Marzoli creía haber encontrado el amor con el español Pablo Z, de quien publicaba grandes cosas en sus redes sociales. Pero la relación tuvo un abrupto fin.

Días después del quiebre con su nuevo novio, la ex pareja de Luis Mateucci se refirió con lujo de detalles a la situación en el portal MTMad: "me sentí súper humillada, súper arrastrada, súper tonta".

"Me he dado un tiempo prudencial... pero ya está bien, ¿no? Si tampoco ha durado mucho como para hacer tanto drama, pero es que yo, como mujer pibón que soy, me cuesta asumir que me dejan. Pero es un poco por amor propio: me toca las narices que me dejen", confesó.

Marzoli se mostró afectada por el término de la relación y aseguró que "las palabras se las lleva el viento. Me importan tres mierdas las palabras. Ya he llorado una semana... Demasiado".

Asimismo descartó haber sido infiel: "He cometido errores, no soy perfecta... pero no como para dejar una relación. Si tengo un mal día, como persona normal que soy, no voy a sonreír, porque eso requiere mover los músculos de la cara y la tensión que tengo en la mandíbula se me va a la cabeza... y no puedo más. Aun así, yo hacía un esfuerzo sobrenatural porque quería estar con mi pareja. Ese tipo de detalles son los que han ido "matando la relación", manifestó.