Numeróloga Kenita Larraín tras predecir el triunfo de Boric: "Se viene mucha luz"

El triunfo de Gabriel Boric no se hizo viral sólo por ser el presidente más joven de Chile, también porque fue predicho por una conocida numeróloga e influencer chilena.

Hace dos años, Kenita Larraín dijo que el próximo presidente sería "alguien que nosotros no lo estamos considerando ahora (...) No es alguien como reconocido por muchos años en la política, que tenga una carrera desde hace muchos años".

"Es alguien nuevo", dijo, generando sorpresa en el panel de Así Somos.

Kenita lo adelantó: es alguien nuevo, que no tiene tanta trayectoria en política :o pic.twitter.com/1V300TJQTl — Francisco🇨🇱🌳 (@Fran_abo) December 9, 2021

El video del momento se hizo viral y Publimetro consultó a Larraín sobre su opinión frente a haber acertado.

"Fue realmente increíble, pero yo siento que los números te permiten tener una conexión, el leerlos en conjunto y conectar a través de los números con una persona, te ayuda a canalizar", dijo.

"No me acordaba que lo había dicho con esas palabras, en ese escenario hace menos de dos años los candidatos que sonaban eran otros y Boric no aparecía por ninguna parte, entonces realmente también me sorprendí, no tenia cómo saber", agregó.

"Leí algunos tuits que me tenían que llamar al Ministerio de Magia, acepto encantada", bromeó.

Además, predijo que "el año 2022 es un año maestro, se llama el constructor divino, hay personas que están súper contentas y hay personas que tienen miedo de lo que va a pasar, yo siento que si bien hoy con pandemia y cosas que han pasado, no estamos en el momento mas luminoso, pero sí se viene mucha luz, hay que confiar en eso y potenciarlo, se van a venir cambios".