"Odiaría arruinar nuestra navidad": Amigos de George Michael lo recuerdan en la fecha de su muerte

Amigos del renombrado cantante británico George Michael, Shirlie Holliman y su esposo Martin Kemp, conmemoraron a su querido compañero a cinco años de su muerte, producida por un ataque cardiaco durante las celebraciones navideñas.

El músico obtuvo la fama mundial al formar parte del dueto Wham!, en el que Holliman acompañaba como bailarina y cual reconocida canción "Last Christmas" –La navidad pasada– cobra especial importancia.

En conversación del medio "Good Moring Britain", Holliman expresó que Michael no cesa de aparecer en sus recuerdos. "Pienso en él todos los días y esa es la verdad", relató.

"No pasa un día sin que esas personas que hemos perdido y amado no estén en mis pensamientos", dijo antes de recalcar la significación que su antiguo amigo cobra para ella durante esta sensible festividad.

"Le agradezco mucho porque me dio algunas de las mejores Navidades que he tenido. Porque él sabía cómo crear magia y siempre nos invitaba a todos a su casa y siempre era hermosa", afirmó.

A pesar de la nostalgia, la bailarina y amiga del intérprete de "Careless Whisper" dijo que a él le hubiera gustado que lo pasaran bien, por eso por eso intenta "fuertemente no ponerme triste. Odiaría arruinar nuestra navidad", relató.

Mientras que por su parte, el bajista del grupo Spandau Ballet, Martin Kemp, aseguró que no eran solo ellos quienes disfrutaban pasar el tiempo con George Michael en navidad: "Fueron todos nuestros amigos a quienes hizo que fuera realmente especial", recalcó.