La modelo que participó en el Miss Universo 2021, Daniela Nicolás, respondió al rudo comentario de un usuario en su Instagram y lo compartió para reflexionar en torno a la artritis reumatoide, enfermedad que sufre. "Solo quiero mostrarles el nivel de mensjaes con los que tengo que lidiar día a día. A mí ya no me afectan, pero no se imaginan a cuántos pacientes les hacen bullying con comentarios como estos y no dimensionan el daño que están haciendo", escribió. "Esto es maldad pura. Burlarse de la enfermedad de alguien es lo más bajo que se puede caer", agregó.

LEER ARTICULO COMPLETO