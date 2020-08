Operan de urgencia a Simon Cowell luego de quebrarse la espalda en accidente

El ejecutivo discográfico y creador de programas de talentos Simon Cowell sufrió un grave accidente en su casa al quebrarse su espalda mientras estaba en su casa en California.

Según se informó, el británico estaba probando una bicicleta eléctrica en su hogar de Malibú durante la jornada del sábado antes de caerse.

"Se lastimó la espalda y lo llevaron al hospital. Está bien, está en observación y en las mejores manos posibles", dijo en una primera instancia su portavoz a The Hollywood Reporter, aunque luego agregó que "Simon se quebró la espalda y será operado esta noche", en referencia a la noche del sábado.

Cowell es reconocido por ser el creador de programas como "The X Factor" y "Got Talent", además de formar e impulsar carreras de nombres como Westlife, One Direction, Fifth Harmony, Il Divo y CNCO.