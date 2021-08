Orlando Bloom recordó complejo momento cuando desafió a la muerte tras caer de un edificio

A través de su cuenta de Instagram, el actor estadounidense Orlando Bloom compartió una foto en la que rememoró un grave accidente que sufrió hace 23 años, el que lo llevó a reflexionar y valorar el tener la posibilidad de estar vivo.

El intérprete reconocido por su rol en "Piratas del Caribe" tenía 21 años en ese entonces y solía involucrarse en actividades de riesgo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Orlando Bloom (@orlandobloom)

"Este soy yo con mi corsé ortopédico en 1998, cerca de tres meses después de haber caído tres pisos y haber roto mi columna vertebral, escapando la muerte y la parálisis", escribió.

"Agradecido todos los días por mis extremidades que me permiten ir más allá de mis límites y vivir mi vida en mi margen", expresó la estrella, quien finalizó el mensaje afirmando que hoy en día se encuentra a salvo.

El infortunio ocurrió mientras escalaba hacia una terraza en el techo de un edificio con amigos: Bloom pisó una tubería que colapsó, que terminó con él cayendo.

"Hasta entonces, no tenía un aprecio saludable por la vida y la muerte, que no somos invencibles", dijo Bloom en una entrevista para revista CG en 2005.

En esa oportunidad, Bloom afirmó que durante cuatro días enfrentó "la idea de vivir en una silla de ruedas por el resto de mi vida. Fui a algunos lugares oscuros de mi mente. Me di cuenta, o voy a caminar de nuevo o no", dijo.

"Hasta que no estás cerca de perderlo, no te das cuenta. Solía ​​andar en motos y conducir coches como si todo fuera una pista de carreras; era ridículo. No fue porque pensara que era genial; era solo porque me encantaba vivir al límite. Pero me he enfriado ", expresó hace 16 años.