"Oye CTM, tú fuiste…": Hija de Francisca Imboden encaró a Mario Velasco

Días antes de que se revelara públicamente el quiebre de la relación entre los animadores Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, este último fue captado besando a Trinidad Garcés, hija de Francisca Imboden.

Esto fue comentado por varios programas de farándola, entre los que estuvo "Zona de Estrellas".

De hecho, su animador Mario Velasco contó que fue enfrentado por Garcés en una fiesta: "El fin de semana me empapelaron en una fiesta. Me dijeron: 'Oye CTM, tú fuiste".

"Y yo pestañeé, y dije: '¿Quién es?'. Y se me venían acercando y me venían diciendo más cosas. Y no lograba reconocer quién era. Dije: '¡¿pero qué pasó?!'. Y me respondió: 'Yo soy Trinidad Garcés'", recordó.

El animador contó que logró defenderse de las acusaciones de la joven: "Obviamente, me saqué los balazos como buen Matrix. ¡¿Pero qué dije yo de ti?!'. Dije que era muy linda, que no culpaba a Jean-Philippe".

"Me imagino que es una niña que no está acostumbrada a verse en la palestra, y menos ligada a algo que podría ser una infidelidad", reflexionó.