Ozzy Osbourne desmiente rumores sobre su muerte: "Haré más recitales"

Pese a que el mítico vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, ha sufrido una serie de problemas de salud, se encarcó él mismo de negar los rumores de su muerte o que está en las últimas de su vida.

Frente a las noticias falsas, el "Príncipe de las Tinieblas" se alzó y desmintió rotundamente las habladurías en el podcast "The Osbournes", y de paso, entregó una luz de esperanza a sus fanáticos.

¿Cómo reaccionó Ozzy Osbourne a los rumores de su muerte?

Cabe recordar que en septiembre de este año, Osbourne pasó por el quirófano por última vez con el fin de operarse el cuello. En 2019, sufrió una caída en las escaleras que lo dejó con secuelas, mientras que en 2020, Ozzy fue diagnosticado con parkison.

"Ponen que me morí. El asunto con YouTube es que hay 'celebridades que han muerto hoy' y hay una foto mía. Yo no estoy muerto. No estoy realmente muerto. Me voy a levantar y haré más recitales hasta que esté terminado", enfatizó la leyenda.

Anteriormente, Ozzy Osbourne explicó el por qué no se ha presentado últimamente, y en específico, el motivo de haberse restado de su esperado show en el Power Trip junto a Sabbath.

"No voy a subirme ahí y hacer un Ozzy a medias buscando compasión", lanzó en ese entonces.

"¿Qué sentido tiene eso? No voy a subir en una silla de ruedas. Vi a Phil Collins presentarse hace poco, y tiene virtualmente los mismos problemas que yo. Él sube en una silla de ruedas, pero yo no podría hacerlo", comentó.