Ozzy Osbourne juró nunca más volver a tomar ácido luego de hablar con un caballo por una hora

El mítico músico británico Ozzy Osbourne (73) rememoró una particular anécdota concerniente al abuso de sustancias que marcó un antes y un después en su vida.

En charla con The Daily Star, el intérprete de "Crazy Train" no tuvo pelos en la lengua al referirse a sus viejos hábitos: "En aquella época, en Estados Unidos, la gente era muy aficionada a echar ácido a las bebidas" y agregó "a mí no me importaba".

"Solía tragar puñados de pastillas a la vez. El final llegó cuando volvimos a Inglaterra. Me tomé 10 pastillas de ácido y luego me fui a dar un paseo por un campo", prosiguió el veterano líder de Black Sabbath.

Sin más preámbulos, relató que terminó "de pie hablando con un caballo durante una hora", recordó Osbourne, quien en su alterado estado de consciencia percibió que el equino estaba en su mismo nivel.

"Al final, el caballo se dio la vuelta y me mandó a la mierda. Eso fue todo para mí", añadió el rockero diagnosticado con parkinson y que recientemente fue dado de alta tras ser operado de la columna.