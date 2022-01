Ozzy Osbourne y las criptomonedas: Hackers hicieron perder a fanáticos cientos de dólares

Un enlace malicioso puesto, involuntariamente, a disposición de seguidores a través del sitio web del cantante de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, hizo que varios de ellos resultaran estafados.

Se trata de la nueva colección lanzada por los asociados mítico vocalista de heavy metal, titulada CryptoBatz NFT, que consta de 9.666 diseños disponibles de muciélagos virtuales.

The last remaining CryptoBatz will go on sale in ONE HOUR to the public!

There's not many left, so good luck to everyone 🦇



Website link available in @CryptoBatzNFT bio pic.twitter.com/gslhPLQARv