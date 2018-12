Pablo Mackenna reveló acoso de una mujer: "Está loca como una cabra"

Pablo Mackenna denunció una grave situación a través de redes sociales, donde reveló que una mujer lo acosa intensamente.

"Me escribió porque quería le firmara unos libros. Eso no prosperó y empezó a ponerse insistente pero ya con otro cariz. NUNCA EN MI VIDA LA HE VISTO", aseguró el ex conductor de "CQC".

Según el relato del poeta, su acosadora postuló recientemente a un cargo político, pero desconoce su nombre real porque se lo cambió para obtener más votos. "Está loca como una cabra", dijo Mackenna.

"Tiene un generador de llamadas y números nuevos que me han hecho tener que bloquear mas de 100 números. Llama y escribe de uno nuevo a cualquier hora. Me ordena que me junte con ella o no va a parar", acusó.

De acuerdo con su "funa" a la mujer, ella dice que quiere ayudarlo a través de influencias políticas y que lo puede poner como director en TVN.

Sin embargo, además de pedirle que se junten el envía mensajes violentos o de contenido erótico.

"Me llama o escribe unas 200 veces al día. Mi hija, quien juega con el teléfono, ya está asustada con la insistencia, porque suena a cualquier hora y si lo bloqueó usa otro", reclamó.

Mackenna contó que su acosadora incluso conoce su actividad telefónica y lo cela, preguntando por qué habló ciertos minutos con otras mujeres, teniendo todo identificado.

"Si alguien la conoce, díganle que se dentre. Si alguien conoce a su familia, que la dentren. Que no me llame más. Que deje de asustar a mi hija. A la Unicef, que alguien ofrece inmunidad por polvos. A los de TVN, que no le hagan caso. Al presidente también", finalizó.