Padre de Amy Winehouse defiende a la actriz que la interpretará en nueva biopic: "Es una gran elección para el papel"

No han sido bien recibidas para ciertos usurios de internet las primeras imágenes que circulan de la actriz Marisa Abela, quien encarnará a la fallecida estrella británica Amy Winehouse en el filme "Back to Black" inspirado en su biografía.

Sin embargo, el mismo padre de la intérprete, Mitch Winehouse, la defendió de los comentarios que critican la elección de la protagonista del drama "Industry" de HBO para ponerse en la piel de la atormentada vocalista.

"Marisa es una gran elección para el papel, aunque no se parezca exactamente a Amy", relató su progenitor al portal TMZ, quien tampoco cree que el actor que lo interpretará a él mismo, Eddie Marsan, tiene algún parecido. "No es un gran problema si no son como un espejo", añadió.

Algunos fanáticos de la artista fallecida en 2011 a los 27 años no quedaron satisfechos, por lo menos, con el primer vistazo de Abela como Winehouse: "Tardé un segundo en darme cuenta de que estaba viendo fotos de la próxima película de Amy Winehouse, increíblemente decepcionante", dijo un usuario.

"No se parece en nada a MI Amy. Odio estos biopics protagonizados por gente que no se parece en nada a la persona. Simplemente hagan un documental contando su verdad", opinó otro.