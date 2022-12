Pailita se descarga ante reproches por auxiliar a afectados tras los incendios: "Si uno ayuda te critican, si no ayuda, también te critican"

El cantante Palita prefirió no callar ante los comentarios negativos recibidos en redes sociales por el hecho de haber viajado a Viña del Mar este jueves para prestar ayuda a damnificados por los devastadores incendios.

Carlos Raín Pailacheo excusó ese mismo día su ausencia en la celebración de los Premios la Junta: "Mala mía por no asistir, pero ando apañando a la gente acá en Viña. Ahora recién me voy a dormir, estuvimos toda la tarde y noche colaborando con los acopios".

Pero el artista, acorde a lo que manifestó en una historia de Instagram, se descargó por las críticas dirigidas hacia él, a pesar de haber cooperado: "Me carga tener que leer tanta mierda, que 'el niño weno', que 'a este weón (sic) no le compro su papel', de locos que ni me conocen".

También citó las quejas recibidas, entre ellas el no haber asistido al evento. "'Por qué no hace las weás piola', siendo que no puedo ni comprar tranquilo porque tengo 10 teléfonos clavados grabándome. Obviamente, todo lo que haga se va a divulgar", argumentó.

"Si uno ayuda te critican. Si uno no ayuda, también te critican. Si incentivas a la gente dicen que andas pa' la tele. Si no la incentivas te dicen que no apoyas la causa", añadiendo que "¿Dónde chucha está su empatía. Somos personas igual que ustedes, hay pajeros klos tirando la pela' y no han movido ni la raja pa ayudar en algo".

Pailita remató con "preocúpense de sus vidas, hay políticos qls (sic) y empresarios que tienen más plata que la chucha y se hacen los weones cuando pasan estas weas y nadie les dice nada y nosotros que andamos ayudando nos tiran la pela'. Me dejan como locooo jajajaja".